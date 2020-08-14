Son dakika haberleri! TEM'DE FECİ KAZA 2 ÖLÜ; TRAFİK KİLİTLENDİ Gelen son dakika haberlerine göre Oğuzcan YAZAR İSTANBUL DHAKağıthane TEM Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan çarparak savrulan motosikletteki biri kadın iki kişinin üzerinden arkadan gelen araç geçti.

Oğuzcan YAZAR İSTANBUL DHA Kağıthane TEM Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan çarparak savrulan motosikletteki biri kadın iki kişinin üzerinden arkadan gelen araç geçti. İki kişi ezilerek olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik Mahmutbey yönünde durma noktasına geldi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Kaynak: DHA