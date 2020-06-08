Son dakika haberleri... Tele takılan ayı ekiplere saldırdı
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Son dakika haberleri... Tele takılan ayı ekiplere saldırdı

Gelen son dakika haberlerine göre Tele takılan ayı ekiplere saldırdıBARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Çubuklu köyünde ormanlık alanda tellere takılan ayı Milli Parklar ekibinin üzerine doğru yönelirken, görevliler koşarak uzaklaştı.

08.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:43

Tele takılan ayı ekiplere saldırdı

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Çubuklu köyünde ormanlık alanda tellere takılan ayı Milli Parklar ekibinin üzerine doğru yönelirken, görevliler koşarak uzaklaştı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Sabah saatlerinde Çubuklu köyü yolu içerisinde ayı sesi duyan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köye gelerek, ayı sesinin geldiği ormanlık alana ilerledi. İnsanların geldiğini fark eden 3-4 yaşlarındaki boz ayı bir anda görevlilerin üzerine doğru yöneldi. Memurlar büyük panik ve korku yaşarken, ayınan bulunduğu yerden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, daha sonra ayının telden kurtulduğu görüldü.

Son dakika haberleri... Tele takılan ayı ekiplere saldırdı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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