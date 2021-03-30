Son dakika haberleri | Tel Abyad'da PKK/YPG'ye ait 693 kilo patlayıcı ele geçirildi

Son dakika haberler: ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 693 kilo patlayıcı ele geçirildi.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 693 kilo patlayıcı ele geçirildi.

Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'da 693 kilo patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı. Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad kırsalında güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK/YPG'nin eylemlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında boş arazide toprağa gizlenmiş patlayıcı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı aramada top ve havan mühimmatı kullanılarak hazırlanmış el yapımı bomba, fabrikasyon tipi anti personel mayın, demir bloklarla güçlendirilmiş el yapımı mayından toplam 42 parçadan oluşan patlayıcı bulundu. Patlayıcıyı kontrollü şekilde imha eden ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK