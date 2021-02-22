Son dakika haberleri | Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerden SMO askerlerine roketli saldırı: 2 şehit, 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerden SMO askerlerine roketli saldırı: 2 şehit, 7 yaralı

22.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 22.02.2021 20:20
Son dakika haberleri | Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerden SMO askerlerine roketli saldırı: 2 şehit, 7 yaralı

Son dakika haberler: Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırıda, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinden 2'sinin şehit olduğunu 7'sinin ise yaralandığını bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırıda, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinden 2'sinin şehit olduğunu 7'sinin ise yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Abyad'a bağlı Ayn İsa beldesinde SMO'nun kontrol noktasına PKK/YPG terör unsurları tarafından ısı güdümlü roket atar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda SMO mensubu 2 asker şehit oldu, 7 asker ise yaralandı.

Yaralı askerler Tel Abyad Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimleri ve adli makamlar tarafından saldırıyla ilgili tahkikat başlatıldı.

Açıklamada, hain saldırısı nedeniyle PKK/YPG'li teröristler lanetlenirken SMO'ya da geçmiş olsun temennisi iletildi.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temr bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Pervin Buldan Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerden SMO askerlerine roketli saldırı: 2 şehit, 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 20:32:23. #1.15#
title