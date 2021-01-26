Son dakika haberleri | Tel Abyad'da canlı bomba saldırısı: 3 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesiyle sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısında ekmek fırını önünde bekleyen 3 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil ise yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesiyle sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısında ekmek fırını önünde bekleyen 3 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil ise yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Akçakale ile sınır komşusu olan Tel Abyad'da sabah saatlerinde, ekmek fırını önünde sırada bekleyen sivillerin arasına gelen bir kişi, üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Patlamada, ekmek almak için sıra bekleyen 3 sivil yaşamını yitirdi, 1 sivil ise yaralandı. Yaralanan sivil, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırıyı düzenleyen terör örgütü lanetlenerek şöyle denildi: "26.01.2021 tarihinde, saat 08.55 sıralarında Barış Pınarı Harekatı bölgesi Tel Abyad çarşı merkezinde elinde çanta bulunan bir PKK/PYD'li teröristin kendini patlatması sonucu; eylemi gerçekleştiren terörist ve 3 sivil Suriye vatandaşı hayatını kaybetmiş, 1 sivil ise yaralanmıştır.

Yaralı Suriye vatandaşı, Tel Abyad Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Masum Suriyeli vatandaşları hedef alan hain saldırıyı gerçekleştiren PKK/PYD terör örgütünü lanetliyor, alçak saldırıda hayatını kaybeden sivil vatandaşlara Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralıya acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hadi KURT