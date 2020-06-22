Son dakika haberleri: Tekstil fabrikasındaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Son dakika haberleri: Tekstil fabrikasındaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kahramanmaraş'ta dün akşam saatlerinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangında hasar tespit çalışmaları devam ederken, yangının boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Tekstil fabrikasındaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
22.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:34

Kahramanmaraş'ta dün akşam saatlerinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangında hasar tespit çalışmaları devam ederken, yangının boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Gaziantep karayolu üzerinde yer alan bir tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangında söndürme işlemi tamamlanmıştı.

Sabahın erken saatlerine kadar soğutma çalışmasının yapıldığı yangına 25 itfaiye aracı, 10 su tankeri, 5 arazöz, 5 kamyon, 5 iş makinesi ve yaklaşık 100 görevli katıldı. Fabrikanın 2 deposunu küle çeviren yangın sonrası iplik, pamuk ve çeşitli tekstil ürünleri zarar gördü.

Yangında zarar gören tekstil ürünleri iş makineleri tarafından kaldırılırken, fabrika işçileri ise zarar gören ürünleri temizleyerek başka depolara taşıdı. Fabrika yangınında hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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