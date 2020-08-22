Son dakika haberleri: Teksas'ta boru hattında patlama: 6 yaralı, 4 kayıp Son dakika haberleri: ABD'nin Corpus Christi kentinde yer alan limanda yük gemisinin boru hattına çarpması sonucu meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

ABD'nin Corpus Christi kentinde yer alan limanda yük gemisinin boru hattına çarpması sonucu meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yaşanan olayda 6 kişi yaralandı, gemideki 4 kişiye ise ulaşılamadı.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Corpus Christi kentinde bulunan limanda bir yük gemisi boru hattına çarptı. Çarpmanın etkisiyle patlama meydana gelirken, bölgeden alevler yükseldi. Limana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Corpus Christi İtfaiye Şefi Robert Rocha yaptığı açıklamada, patlamanın yük taşıyan geminin limandaki bir boru hattına çarpması sonrasında meydana geldiğini, 6 kişinin yaralandığını ve 4 kişiye ise ulaşılamadığını aktardı. Rocha, yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğunu belirtti.

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada ise boru hattına çarpan gemide bulunan kayıp 4 kişinin arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü belirtildi.

Teksas Valisi Abbott ise yaptığı yazılı açıklamada, "Patlamanın ardından acil müdahale ekipleri, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığından kurtarma ekipleri, Teksas Acil Durum Yönetimi Bölümü ve Teksas Kamu Güvenliği İdaresi ekipleri olay yerine gönderildi ve Teksas Çevre Kalite Kontrol Komisyon ekiple bölgedeki hava kalitesini izliyor" dedi.

Abbott, "Bu olayı ele almak ve Teksaslıları bölgede güvende tutmak için gereken ek personel ve kaynakları sağlamaya hazırız. Durumu izlemeye devam edeceğiz ve tüm Teksaslılardan patlamaya sonrasında arama ve kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri için dua etmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA