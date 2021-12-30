Aras Kargo teknoloji yatırımlarıyla müşterilerine yeni kargo deneyimi sunuyor

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, teknoloji ve otomasyon yatırımlarıyla, değişen müşteri beklentilerine cevap veren kapsamlı bir dönüşüme imza attıklarını belirterek, "Teknoloji yatırımlarımızla yeni dünyanın yeni kargo deneyimini yaşatıyoruz." ifadesini kullandı.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, 28 transfer merkezi, 1.000'e yakın şube, 16 bin çalışan ve 5 binden fazla araçla Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren Aras Kargo, son yıllarda yaptığı büyük yatırımlarla operasyon şirketinden teknoloji şirketine dönüştü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Ayyarkın kargo sektörüne ve 2021 yılına ilişkin açıklamada bulundu.

Ayyarkın, 2016'dan beri sürdürdükleri teknoloji ve otomasyon yatırımlarıyla, değişen müşteri beklentilerine cevap veren kapsamlı bir dönüşüme imza attıklarını belirterek yeni dünya düzenine ve ihtiyaçlara uygun yeni bir kargo deneyimi tasarladıklarını kaydetti.

Geleceğin iş modellerini bugünden tesis etmeye özen gösteren, müşteri memnuniyeti ve kaliteyi işinin merkezinde tutan, teknolojiyi iş süreçlerine entegre etme konusunda çok hızlı yol alan bir yapıda olduklarını kaydeden Ayyarkın, salgının etkisiyle, 2021 yılının iş dünyasının yeni koşullara uygun operasyonel dönüşümlere odaklandığı bir yıl olduğunu belirtti.

Ayyarkın, kargo sektörünün salgın süreciyle birlikte tarihinin en hareketli dönemine girerken aynı zamanda farklı bir dönemecin de eşiğine geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme... Sektör bu anlamda ilk sınavını pandeminin de öncesinde 2019'un son çeyreğinde e-ticaret indirim kampanyalarının yapıldığı dönemde vermişti. Biz öncesinde transfer merkezlerimize ve teknolojimize ciddi yatırımlar yaparak o döneme iyi hazırlanmıştık. O dönemde 'Biz bu kadar yatırımı yapıyoruz ama bu kapasite kim bilir ne zaman dolar' diye düşünüyorduk. Fakat pandemiyle birlikte beklenmedik bir şekilde bu kapasiteleri kullanır hale geldik. Çünkü salgının ilk yılında 1'e 1'den fazla büyüme oldu. Pandemi öncesinde günlük ortalama 500 bin kargo taşırken, pandemiyle birlikte günde 2 milyon ve üzerinde kargo taşıdığımız günler oldu. Mayıs 2021'de bir günde 2 milyon gönderiyle rekor sayıda adrese uğradık. Yıl sonunda 200 milyonun üzerinde adrese uğramış olacağız. Türkiye nüfusunu yılda iki kereden daha fazla ziyaret ettiğimizi söyleyebiliriz."

"Operasyon şirketinden teknoloji şirketine dönüştük"

Gerek değişen tüketici beklentilerine uygun gerçekleştirdikleri teknolojik yatırımlar, gerek saatlik işleme kapasitesi açısından sektörün önemli oyuncularından biri olduklarının altını çizen Utku Ayyarkın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Önümüzde teknoloji ile iç içe büyümüş yepyeni bir nesil ve onlarla birlikte farklılaşan tüketim alışkanlıkları, global salgının da etkisiyle daha hızlanan ve artan online alışveriş alışkanlığı, ticari faaliyetlerde sınır kavramının giderek ortadan kalktığı küresel bir pazar ve yepyeni bir dünya düzeni var. Gelecek planlamalarımızı yaparken bu yeni dünya düzeni ile uyumlu; yapay zeka, büyük veri, teknolojik gelişmeler ve giderek yükselen bir trend olan kişiselleştirmenin ön plana çıktığı kaliteli hizmet sunmaya odaklandık. Biz bu yeni dünya düzeninin hazırlığına öngörülü bir şekilde 5 yıl öncesinden başlayarak tüm iş süreçlerimizi buna göre tasarladık. Uçtan uca teknoloji yatırımlarımızla, odağımıza kaliteyi alarak, hem operasyonumuzu daha zinde bir yapıya kavuşturmayı hem de müşterilerimizin yaşamını kolaylaştırmayı planladık. Operasyon şirketinden teknoloji şirketine dönüştüğümüz bu süreçte dağıtım ve teslimat, operasyon, müşteri deneyimi gibi işimizin tüm aşamalarını değişen tüketici beklentilerine daha da uygun hale getirdik."

Ayyarkın, transfer merkezlerine yaptıkları yatırımlarla saatlik kargo işleme kapasitesini 3 katına çıkardıklarını belirterek, "Bu yatırımlarla sektörün otomasyonla iş üreten en önemli oyuncusu haline geldik. Önümüzdeki dönemde de Anadolu'daki farklı şehirlerimizde bu yatırımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Aras Burası kargo dolapları ile 7/24 kargo teslimatı

Değişen tüketici alışkanlıklarının; adrese teslim modeline alternatif teslimat noktaları ihtiyacı doğurduğunu belirten Aras Kargo Genel Müdürü Ayyarkın, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ihtiyaca yanıt vermek amacıyla Aras Burası esnaf ve dolap noktalarını hayata geçirdik. Aras Burası kargo teslimat noktaları müşterilerimizin ürünlerini kendilerine en yakında teslim alabilecekleri lokasyonlarda konumluyoruz. Kısa sürede 1.000'e yakın noktaya ulaştık. Bu hizmet gönderinizi en yakın esnaf noktasından veya çalışma saatleri dışında 7 gün 24 saat kargo dolaplarından teslim almanızı sağlıyor. İşlemler, mobil uygulama ve self servis kanallarından kolaylıkla yapılabiliyor."

"5 yılda 1 milyar TL yatırım"

Utku Ayyarkın, 2022 yılında da müşterilerin değişen beklentilerine uygun, müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik yatırımlara devam edeceklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 1 milyar liralık yatırım hedefimiz bulunuyor. Entegrasyon, rota optimizasyonu, entegre yönetim sistemleri yatırımlarımızla kalitemizi daha da ileri bir seviyeye taşıyacağız. Adım adım müşteri bilgilendirmesi, alıcı kolaylığı, müşteri ilişkileri yönetiminde atacağımız adımlarla eşsiz müşteri deneyimi planlıyoruz. Transfer merkezlerimize ve IT altyapımıza yapacağımız ek yatırımlarla sektördeki öncü ve yenilikçi konumumuzu koruyacağız. Hayata geçireceğimiz bu projelerle birlikte pazar liderliğimizi perçinlemeyi hedefliyoruz. Diğer taraftan, bütüncül bir bakış açısıyla sürdürülebilirlik çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Çevreye, topluma ve ekonomiye katkı sağlamak üzere farklı alanlarda yürüttüğümüz faaliyetleri genişletmeyi amaçlıyoruz. 2021 yılında, UN Global Compact'ın Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak sürdürülebilirlik hedeflerimizi evrensel taahhütlerle daha güçlü bir zemine taşıdık."???????