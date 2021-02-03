Son dakika haberleri! TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (3)

03.02.2021 13:16 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:21

Son dakika haber... TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşması İSTANBUL - TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in tanıtım toplantısında konuştu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşması İSTANBUL - TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in tanıtım toplantısında konuştu.

Son dakika haberleri! TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (3)
Son dakika haberleri! TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (3)
Son dakika haberleri! TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (3)
Son dakika haberleri! TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Didem Kınalı Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Mesut Özil Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler İzmir Kadıköy Otomobil Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 13:21:53. #1.14#
title