TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (1)
03.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:04
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşması İSTANBUL - TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in tanıtım toplantısında konuştu.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşması İSTANBUL - TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in tanıtım toplantısında konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu