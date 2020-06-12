Son dakika haberleri: Teknik direktörler Osman Çakmak ve Bülent Uygun, Denizlili antrenörlerle buluştu Son dakika haberine göre Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Antrenör Tansu Yaan, Denizli'de yaz spor okullarında görev alacak antrenörlerle bir araya geldi.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Antrenör Tansu Yaan, Denizli'de yaz spor okullarında görev alacak antrenörlerle bir araya geldi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yapılan toplantıda, Çakmak, Uygun ve Yaan genç antrenörlerle tecrübelerini paylaştı.

Osman Çakmak, insanın isterse başaramayacağı hiçbir şey olmadığını vurguladı. Çakmak, özellikle engellilerin sporla hayata bakış açılarının değişeceğini söyledi.

Uygun, gözyaşlarına hakim olamadı

Osman Çakmak'ın takım kaptanı olarak Avrupa Şampiyonluğu kazandığı maça ilişkin görüntüler ekrandan yansıtılınca Bülent Uygun, gözyaşlarına hakim olamadı.

Bülent Uygun, yaptığı konuşmada ise çok çalışarak ve azmederek zorlukların üstesinden gelinebileceğini ifade etti.

Yukatel Denizlispor'da performans antrenörlüğü yapan Tansu Yaan da antrenörlerle tecrübelerini paylaştı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, salgın sürecini hatırlatarak, en yakın zamanda spor tesislerinde gençlerin coşkusunu görmek istediklerini kaydetti.

Teknik Direktör Bülent Uygun, "Futbola Güncel Bakış" adlı kitabını, İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ve antrenörlere hediye etti.

Kaynak: AA