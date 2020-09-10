Son dakika haberleri | Tekne motorununun çalınma anı kamerada
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Son dakika haberleri | Tekne motorununun çalınma anı kamerada

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, tekne motoru çaldığı ileri sürülen T.C.İ. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberleri | Tekne motorununun çalınma anı kamerada
10.09.2020 19:24 | Son Güncelleme: 10.09.2020 19:28

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, tekne motoru çaldığı ileri sürülen T.C.İ. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. T.C.İ.'nin hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından  anbean görüntülendi.

Olay, 2 Eylül'de ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Tekne motoru çalındığı ihbarını alan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Jandarma ekipleri, olay yerinde delilleri toplayarak bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler olayda kullanılan otomobili belirledi. Ekiplerin otomobil üzerinde yaptığı araştırmada bir oto kiralama firmasından T.C.İ. ve A.B. tarafından kiralandığını tespit etti. Kimlikleri belirlenen kişileri yakalamak için jandarma tarafından operasyon başlatıldı. Operasyonda,  T.C.İ.'i Seferihisar'ın Mersinalanı Mahallesi'nde konakladığı apartta yakalanarak gözaltına alındı.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan hırsızlık anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde tekne motorunun otomobile taşınması yer alıyor.


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Kaynak: DHA

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