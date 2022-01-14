Son dakika haberleri... Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu - Haberler
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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu
AA / Ömür Çolak - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu.

Camiatik Mahallesi Metin İlgün Sokak'ta bir apartmanın önünde yerde hareketsiz yatan birini gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Türkmenistan uyruklu Allanur Italmazov (31) ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Italmazov müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri Italmazov'u mahalleye bıraktıktan sonra ayrılmak isteyen ancak mahalle sakinlerince gitmesine izin verilmediği öğrenilen taksi şoförü ile Italmazov'un 3 arkadaşını gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen 4 kişi ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor.

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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu

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AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri

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