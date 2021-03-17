Son dakika haberleri... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
17.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:30
Son dakika haberleri... Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu ile Değirmenaltı, Çorlu ilçesinin Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda, 120 paket eroin, 100 paket sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 750 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.A, U.M, E.A, İ.K, S.I. ve G.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman