Son dakika haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirledikleri şüphelilere yönelik düzenledikleri operasyonda, bazı ikamet ve bazı araçlarda 2 kilogram eroin, 3,5 kilogram skunk ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüphelilerin uyuşturucu ve tabancayı otomobilin vites kutusunda oluşturdukları gizli bölmede sakladığı tespit edildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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