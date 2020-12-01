İlçeyi zehirleyemeden yakalandılar
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İlçeyi zehirleyemeden yakalandılar

01.12.2020 22:15 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:35

İlçeyi zehirleyemeden yakalandılar Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda binlerce uyuşturucu hap ile yaklaşık 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs yakalandı.

İlçeyi zehirleyemeden yakalandılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda binlerce uyuşturucu hap ile yaklaşık 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Ekiplerce ilçeye bağlı Havuzlar Mahallesi'nde, uyuşturucu satışı yapıldığı ve bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğunu bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

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Zehir saçmadan bulundu

Operasyon düzenlenen evdeki aramalarda 3 bin 28 adet uyuşturucu nitelikli hap, 890 gram esrar, 49,45 gram kokain, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 35 lira, 10 Pound, 5 Dolar nakit para ve uyuşturucu madde satışında kullanılan çok sayıda meteryal ele geçirildi. Olayla ilgili B.İ. ve H.B. isimli 2 kişi yakalandı.

İlçeyi zehirleyemeden yakalandılar
İlçeyi zehirleyemeden yakalandılar
İlçeyi zehirleyemeden yakalandılar
İlçeyi zehirleyemeden yakalandılar
İlçeyi zehirleyemeden yakalandılar
İlçeyi zehirleyemeden yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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