Son dakika haberleri... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: Aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: Aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi yakalandı

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: Aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi yakalandı Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen ve aralarında kadınlarında bulunduğu 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

26.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:38

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: Aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen ve aralarında kadınlarında bulunduğu 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince yürütülen projeli çalışma ve yapılan 1 aylık teknik takip sonucu Hıdırağa (Kore) Mahallesinde toplam 18 ara yakalamada 19 şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı. Operasyonda 55 fişek halinde daralı 37.37 gram eroin maddesi ve 6 fişek halinde daralı 4.70 gram Bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi ele geçirildi.

Aralarında kadınlarda var

Birlikte hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 10 hedefe yönelik düzenlenen operasyon neticesinde yapılan ikamet aramalarında, daralı 1.23 gram uyuşturucu maddelerden skunk maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. Şüpheli şahıslar Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına getirilerek, mahkemeye sevk edilen E.H. B.H., G.G., S.Ö. ve Ş. H. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest kaldı. E.H., T.Y., G.Y. ve L.B. isimli şahıslar ise uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: Aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi yakalandı

Kaynak: İHA

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