Son dakika haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, Çerkezköy-Kapaklı çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Cesur Araz idaresindeki 34 BHH 629 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.