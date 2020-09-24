Son dakika haberleri: Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
24.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:10
Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, Çerkezköy-Kapaklı çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Cesur Araz idaresindeki 34 BHH 629 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy-Kapaklı çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Cesur Araz idaresindeki 34 BHH 629 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Otomobilin yolcu koltuğunda bulunan 54 yaşındaki Nurhan Erdal yaralandı.
Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan