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Son dakika haberleri | Tekirdağ'da tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
AA / Ömür Çolak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ramadan Baş'ın Hacıevhat Mahallesindeki evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

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AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri
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Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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