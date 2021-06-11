Son dakika haberleri: Tekirdağ'da tarihi depo kültür varlığı olarak kente kazandırılacak
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Son dakika haberleri: Tekirdağ'da tarihi depo kültür varlığı olarak kente kazandırılacak

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da tarihi depo kültür varlığı olarak kente kazandırılacak
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu devam eden tarihi deponun kültür varlığı olarak kente kazandırılacağı bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu devam eden tarihi deponun kültür varlığı olarak kente kazandırılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kültür varlıklarını yarınlara kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan, tarihi depo binasının rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi deponun işlevsel hale getirilerek kültür varlığı olarak kente kazandırılacağını belirtti.

Albayrak, kültür varlıklarının restore edilmesi kadar, korunması ve yaşatılmasının da önemli olduğunu aktararak, "Tekirdağımızın bir değeri olan tarihi depo binamızı aslına uygun olarak restore ediyoruz. Restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra hizmete açacağız. Böylelikle Süleymanpaşa Meydan Düzenleme Projemizde ilerleme kat etmiş olacağız. Tarihe saygı çerçevesinde modern şehircilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz bu projemiz Tekirdağ halkına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da tarihi depo kültür varlığı olarak kente kazandırılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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