Son dakika haberleri! Tekirdağ'da şüpheli araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtaki 3 şüpheli üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde çıktı.