Son dakika haberleri! Tekirdağ'da şüpheli araçtan silah ve uyuşturucu çıktı
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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da şüpheli araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da şüpheli araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtaki 3 şüpheli üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde çıktı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtaki 3 şüpheli üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta bulunan F.E., B.F. ve D.T'nin üzerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca fişeği, 4 fişek daralı 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili F.E., B.F. ve D.T. yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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