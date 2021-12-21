Son dakika haberleri! Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçedeki bir evde ikamet eden E.D. rahatsızlanınca yakınları tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan E.D, ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Müdahaleye rağmen yaşamını yitiren E.D'nin sahte içkiden zehirlendiği öne sürüldü.??????????????

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri

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