Son dakika haberleri | Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Son dakika haber: Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan sahte içki faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Tedavisi süren 1 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 8'e çıktı.

Facianın ilk gününden bu yana sahte içki zehirlenmelerinde yapılan toplam 29 başvurudan tedavisi tamamlanan 11 kişi taburcu oldu. Geriye kalan 7'si entübe 10 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı