Son dakika haberleri | Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan sahte içki faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Tedavisi süren 1 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 8'e çıktı.

Facianın ilk gününden bu yana sahte içki zehirlenmelerinde yapılan toplam 29 başvurudan tedavisi tamamlanan 11 kişi taburcu oldu. Geriye kalan 7'si entübe 10 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Kartal Tibet İbrahim Selim Ece Çeşmioğlu Çağla Altunkaya
Spor Ali Koç Cedi Osman Diego Costa Aziz Yıldırım Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 14:22:34. #1.15#

title