Son dakika haberleri | Tekirdağ'da sahte içki operasyonu Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce sahte alkol üretiminin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce sahte alkol üretiminin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince kaçak, sahte alkol üretiminin ve satışının önlenmesi ile ilgili operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan çalışmalar neticesinde A.G. ve T.G. isimli şahısların adreslerinde arama yapıldı. A.G. isimli şahsın iş yerinde 686 adet muhtelif ebatlarda satışa hazır anason ve içki kiti, T.G. isimli şahsın Husunlu köyünde bulunan ikametinde ise variller içerisinde toplamda 425 litre anason yağı ve 565 adet boş doldurulmaya hazır plastik tüp şişeler ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan soruşturmaya başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA