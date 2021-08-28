Son dakika haberleri | Tekirdağ'da polisten 6 yaşındaki Aras'a sürpriz doğum günü kutlaması
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Son dakika haberleri | Tekirdağ'da polisten 6 yaşındaki Aras'a sürpriz doğum günü kutlaması

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da polisten 6 yaşındaki Aras'a sürpriz doğum günü kutlaması
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'da polisler 6 yaşındaki Aras Güney'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Tekirdağ'da polisler 6 yaşındaki Aras Güney'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Süleymanpaşa ilçesinde Aras Güney'in ailesi, çocuklarının çok sevdiği polisleri doğum gününe davet etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve Toplum Destekli Şube ekipleri, doğum günü kutlaması için ailenin evine gitti.

Polisleri görünce mutluluk yaşayan Aras, pastasındaki mumları üfledi. Aras, mutluluğunu polislerle paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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