Son dakika haberleri: Tekirdağ'da polis kan bağışı kampanyasına katıldı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kan bağışı kampanyasına, Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, şube müdürleri ve personel katıldı.

Erduğan burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı'na destek olmak için kan bağışında bulunduklarını ifade etti.

Erduğan, sağlık çalışanlarına ve kan bağışında bulunan personele teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman