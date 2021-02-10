Son dakika haberleri: Tekirdağ'da, müşteri tarafından bıçaklanan döner dükkanı işletmecisi kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da, müşteri tarafından bıçaklanan döner dükkanı işletmecisi kadın hayatını kaybetti

10.02.2021 21:23 | Son Güncelleme: 10.02.2021 21:26
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da, müşteri tarafından bıçaklanan döner dükkanı işletmecisi kadın hayatını kaybetti

Son dakika haber... Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, müşteri tarafından bıçaklanan döner dükkanı işletmecisi kadın hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, müşteri tarafından bıçaklanan döner dükkanı işletmecisi kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde döner dükkanı işleten Kader Balcı (39) ve döner almaya gelen Recep Özcan (36) arasında tartışma çıktı.

Özcan, üzerinde taşıdığı bıçakla iş yeri sahibi kadını yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Hüner Coşkuner Nesrin Cavadzade
Spor Metin Oktay Deniz Türüç Abdullah Avcı Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Tekirdağ'da, müşteri tarafından bıçaklanan döner dükkanı işletmecisi kadın hayatını kaybetti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 21:27:53. #1.14#
title