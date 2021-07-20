Son dakika haberleri | Tekirdağ'da motosikletli polis timleri silah ve uyuşturucu ele geçirdi
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Son dakika haberleri | Tekirdağ'da motosikletli polis timleri silah ve uyuşturucu ele geçirdi

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da motosikletli polis timleri silah ve uyuşturucu ele geçirdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri son bir ayda yaptığı çalışma sonucu silah ve uyuşturucu ele geçirdi, aranan 14 şüpheliyi yakaladı.

Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri son bir ayda yaptığı çalışma sonucu silah ve uyuşturucu ele geçirdi, aranan 14 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından 20 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında asayiş çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında 6 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 59 fişek, 4 pompalı av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 40 fişek, 2,5 gram metamfetamin, folyo kağıdına sarılı bir miktar metamfetamin, 6 parça fişeklenmiş bonzai ele geçirildi, bu olaylara ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Ekipler, birden fazla kişi tarafından yağma, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, silahlı tehdit suçlarından 11 aranma kaydı bulunan, ayrıca hakkında 29 yıl 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kontrollerde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 2 aranma kaydı bulunan, ayrıca hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile

bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 2 aranma kaydı bulunan, ayrıca hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheliyi de yakaladı.

Çeşitli suçlardan aranan 14 kişinin de yakalandığı çalışmada, çalıntı bir motosiklet ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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