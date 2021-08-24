Son dakika haberleri | Tekirdağ'da motosikletli polis timleri bir ayda 30 şüpheliyi yakaladı

Son dakika haberleri: Süleymanpaşa ilçesinde motosikletli polis ekipleri son bir ayda yaptığı çalışma sonucu 30 şüpheliyi yakaladı.

Süleymanpaşa ilçesinde motosikletli polis ekipleri son bir ayda yaptığı çalışma sonucu 30 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından 20 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışma kapsamında 4 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 18 fişek, 2 pompalı av tüfeği, 30 gram metamfetamin, 6 parça kullanıma hazırlanmış bonzai ele geçirildi, bu olaylara ilişkin 14 şüpheli yakalandı.

Ekipler, hırsızlık ve dolandırıcılık olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan, 16 kişiyi de gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman