Son dakika haberleri... Tekirdağ'da 'koronavirüs' denetimleri
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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da 'koronavirüs' denetimleri

Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'da, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim yapıldı.

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da 'koronavirüs' denetimleri
11.08.2020 14:54 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:15

TEKİRDAĞ'da, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim yapıldı. Çorlu ilçesinde Kaymakam Cafer Sarılı, eksiklikleri bulunan iş yerlerini uyardı.

İçişleri Bakanlığı'nın kororanavirüs tedbirleri kapsamında 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla ülke genelinde başlattığı denetimler, ?Tekirdağ ve ilçelerinde gerçekleştirildi. Merkez Süleymanpaşa İlçesi Kaymakamı Harun Kaya'nın da katıldığı uygulamada, halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, kafeler ve lokantalar gibi iş yerlerinde alınan koronavirüs önlemleri incelendi. Kaymakam Kaya, kurallara uyan iş yerlerindeki vatandaşlara teşekkür etti. 

KAYMAKAMDAN UYARIÇorlu ilçesinde ise Kaymakam Cafer Sarılı, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk'ün de katıldığı denetimler yapıldı. Atatürk Meydanı, Omurtak Caddesi, Mandıracı Caddesi ve Reşadiye Mahallesi'ndeki iş yerlerinde sosyal mesafe, maske kullanımı, dezenfektan ve temizlik malzemesi kullanımıyla ilgili yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunan iş yerleri uyarıldı.Kaymakam Sarılı, eksiklikler konusunda uyarılarda bulunarak, "Bugün baktığımızda vatandaşlarımızın da işyerlerimizin de bu kurallara uyduğunu görüyoruz. Ben kurallara uyan herkese çok teşekkür ediyorum. Ancak maske konusunda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Maske kullanım kurallarına mutlaka uymalıyız" diye konuştu.KAYMAKAMDAN GAZETE KUPÜRÜNÜ GÖSTEREN VATANDAŞA TEŞEKKÜR

Denetlemeler sırasında Kaymakam Sarılı'ya özel bir şey söylemek istediğini belirten Recep Şumnulu adlı vatatandaş, cebinde taşıdığı 'doğru maske kullanımı' ile ilgili haberin yer aldığı gazete kupürünü gösterdi. Sarılı da, Şumnulu'ya teşekkür ettiğini ve çok doğru bir harekette bulunduğunu ifade etti.


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Kaynak: DHA

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