Son dakika haberleri! Tekirdağ'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki kız çocuğu, emniyete giderek O.M'nin 2 yıl önce uygunsuz görüntülerini çekip arkadaşlarına gönderdiğini ve bu kişilerin kendisine şantajla cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Kız çocuğu, daha sonra Tekirdağ Adliyesinde pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde 9 kişiden şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma sonucu şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.M, T.T, M.L, M.G, B.E, E.G, A.Ö tutuklandı, A.D. ile R.C.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Vladimir Putin Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burcu Biricik Canan Ergüder Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Caner Erkin Ünal Karaman Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Tekirdağ'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 21:48:10. #1.15#

title