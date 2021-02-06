Son dakika haberleri | Tekirdağ'da kısıtlama uygulaması

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Tekirdağ'da kısıtlama uygulaması

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri denetimlerde bulundu. Kısıtlamada maskesiz ve izin belgesi olmayanlara işlem yapıldı.

Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri cadde sokaklarda kısıtlamaya ilişkin denetimlere başladı. Atatürk Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturan, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem yayalar hem de araçlar üzerinde uygulama yaptı.Ekipler, maskesiz ve sokağa çıkma kasıtlamasını ihlal edenlere işlem yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı