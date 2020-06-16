Son dakika haberleri! Tekirdağ'da kayıp ihbarı yapılan çoban, kırsal alanda bulundu
Gelen son dakika haberine göre Saray ilçesinde 3 gündür haber alınamayan çoban, kırsal alanda bulundu.
16.06.2020 20:19 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:50
Saray ilçesinde 3 gündür haber alınamayan çoban, kırsal alanda bulundu.
Küçük Yoncalı Mahallesi'nde bir çiftlikte çobanlık yapan 57 yaşındaki M.Y.den 3 gündür haber alamayan çiftlik sahibi, durumu jandarmaya bildirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince başlatılan çalışma sonucu M.Y., Sefaalan Mahallesi'ndeki kırsal alanda bulundu.
M.Y.'nin ifadesinde, bir süredir dere kenarında hayvanlarına baktığını söylediği öğrenildi.
Kaynak: AA