Son dakika haberleri! Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüsü yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüsü yaralandı

AA, Ömür Çolak - Güncel
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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüsü yaralandı

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücülerinden biri yaralandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücülerinden biri yaralandı.

Ekrem Güvelce'nin kullandığı 59 ABF 055 plakalı otomobil, Hayrabolu yolunda Hakan Gülşen idaresindeki 39 AB 774 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobili yoldan çıkan 89 yaşındaki Güvelce yaralandı.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ömür Çolak - Güncel

Avrupa Birliği, Tekirdağ, Tragger, Güncel, Haberler

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