Son dakika haberleri | Tekirdağ'da 'Günaydın' operasyonu: 13 gözaltı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 300 polisle düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçenin Hıdırağa Mahallesinde sabah saatlerinde 'Günaydın' isimli operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle 300 polisin katılımıyla 17 adreste arama yapıldı. Operasyonda, önceden belirlenen 17 adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 çalıntı motosiklet, 3 ruhsatsız tabanca, halıya sarılı 1 av tüfeği ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 13 şahıs gözaltına alındı, 3 araç trafikten men edildi, 15 araca ise çeşitli kusurlardan 48 bin TL ceza kesildi.

Yakalanan 13 şüpheli emniyete götürüldü. Soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ