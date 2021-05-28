Gelinciklerle kırmızıya bürünen tarlalar görsel şölen sunuyor

Tekirdağ'da tarlaları kırmızıya bürüyen gelincikler güzel görüntüler oluşturuyor.

Tekirdağ'da tarlaları kırmızıya bürüyen gelincikler güzel görüntüler oluşturuyor.

Süleymanpaşa ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen gelincikler, görenlerin ilgisini çekiyor.

Doğanın uyanışını simgeleyen gelincikler, doğal yetiştikleri bölgedeki yeşil arazilerde güzellikleriyle görsel şölen sunuyor.

Fotoğraf tutkunları da bölgedeki gelincikleri karelerine yansıtıyor. Yoldan geçen bazı vatandaşlar gelincikleri fon yaparak kendi fotoğrafını çekiyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın her mevsim birbirinden farklı güzelliklere büründüğünü söyledi.

Gelinciklerin bölgede renk cümbüşü yaşattığını ifade eden Hacıoğlu, "Kanolaların sarı tonlarından sonra şimdi de gelincikler kentteki tarlaları kırmızıya boyadı. Gelincikler vatandaşların ve fotoğraf meraklarının ilgisini çekiyor. Foto safari tutkunları da bu yüzden sık sık Tekirdağ'a gezmeye geliyor. Herkesin bu güzellikleri gelip görmesini isteriz. Doğanın sunduğu görsel şölen herkese huzur veriyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman