Son dakika haberleri... Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: - Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı Tekirdağ Malkara ilçesinde kadınları para karşılığında müşterilere pazarladığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

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TEKİRDAĞ (İHA) - - Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara ilçesinde kadınları para karşılığında müşterilere pazarladığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Malkara Cumhuriyet Başsavcığı kordinesinde "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık" suçu kapsamında yürütülen çalışmaları kapsamında, Malkara İlçe Merkezinde 7 kadını para karşılığında cinsel birliktelik amacıyla müşterilere pazarladığı tespit edilen, A.G., K.G.ve Özbekistan Uyruklu N.S. Malkara ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

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İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri

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