Son dakika haberleri | Tekirdağ'da feci kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Tekirdağ'da feci kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da feci kaza: Yaşlı çift hayatını kaybettiTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Ahmet (79) ve Fikriye Çiftçi (72) çifti, Çerkezköy'deki bir yakınlarının düğününe gitmek için çıktıkları yolda, araçlarının bir yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

29.08.2020 21:07 | Son Güncelleme: 29.08.2020 21:14

Tekirdağ'da feci kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Ahmet (79) ve Fikriye Çiftçi (72) çifti, Çerkezköy'deki bir yakınlarının düğününe gitmek için çıktıkları yolda, araçlarının bir yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ ? Malkara Karayolunun Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ yönünden Malkara Yönüne giden ve içerisinde yaklaşık 10 yolcunun bulunduğu Murat Gül (45) yönetimindeki 59 ADA 768 plakalı yolcu midibüsü ile Çerkezköy'e gitmek için kavşağa çıkış yapan Ahmet Çiftçi (79) yönetimindeki 59 ET 848 Plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 10 metre midibüsün altında sürüklendi. Kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü Ahmet Çiftçi araçta sıkışırken, eşi Fikriye Çiftçi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ahmet Çiftçi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara kaza kırım ekiplerinin yaklaşık 30 dakika müdahalesinin ardından güçlükle çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara ve Tekirdağ'daki devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Ahmet Çiftçi ve eşi Fikriye Çiftçi, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HEM OĞULLARINI GÖRMEK HEM DE DÜĞÜNE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

Kazada ölen Ahmet Çiftçi ile eşi Fikriye Çiftçi'nin, hem oğullarını ziyaret etmek, hem de bir yakınının düğününe gitmek için Malkara'dan, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

'OTOMOBİL BİRDEN ÖNÜME FIRLADI'

Midibüs sürücüsü Murat Gül, otomobilin birden önüne çıktığını iddia ederek, 'Tekirdağ yönünden Malkara yönüne doğru sağ şeritten normal olarak gidiyordum. Otomobil birden önüme karşıya geçmek için fırlayınca korna yaptım frenle karışık sol şeride attım kendimi ama tabi otomobil minibüsün altına girmiş oldu. Aracımızda dijital topograf olduğu için hızımızda öyle yüksek değil normal hızdaydım. Zaten hız sınırımız 100 km, bu sınırı geçemiyoruz. Ortalama 90 km civarında gidiyordum. Hepimize geçmiş olsun. Kazadan dolayı çok üzgünüm" dedi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Son dakika haberleri | Tekirdağ'da feci kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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