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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Malkara ile Keşan ilçeleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. sevk ve idaresindeki 59 US 385 plakalı araç, Tekirdağ istikametinden Keşan istikametine seyir halinde iken yola çıkan motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle F.S.'nin idaresindeki motosiklet savruldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü F.S yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu S.Y. ve 59 US 385 oto sürücüsü S.Y.'nin tedavileri ise sürüyor. Konu ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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