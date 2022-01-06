Son dakika haberleri | Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Çorlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sefa Ergen idaresindeki 59 ZA 070 plakalı otomobil, Sarılar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ergen ile otomobildeki 6 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Ergen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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