Son dakika haberleri! Tekirdağ'da devrilen cenaze aracındaki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da devrilen cenaze aracındaki 2 kişi yaralandı

AA, Uğur Arslan - Güncel
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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da devrilen cenaze aracındaki 2 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde cenaze aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde cenaze aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Müslüm E. idaresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait 59 DD 112 plakalı cenaze aracı, İsmetpaşa ile Karaağaç mahalleleri arasındaki yolda devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan mezarlık görevlileri Murat K. ile Ünsal F. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Uğur Arslan - Güncel

cenaze aracı, Tekirdağ, Müslüm, 112, Güncel, Haber

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