Son dakika haberleri: Tekirdağ'da dev operasyon: 67 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Tekirdağ'da dev operasyon: 67 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da dev operasyon: 67 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Tekirdağ genelinde düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 67 kişi tutuklandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ genelinde düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 67 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde asayiş ve uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda satışa hazır halde farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 19 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 14 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, değişik suçlardan aranma kaydı bulunan 120 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 120 şahıstan 67'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da dev operasyon: 67 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da dev operasyon: 67 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da dev operasyon: 67 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da dev operasyon: 67 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da dev operasyon: 67 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da dev operasyon: 67 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da dev operasyon: 67 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da dev operasyon: 67 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da dev operasyon: 67 kişi tutuklandı

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