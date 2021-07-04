Son dakika haberleri: Tekirdağ'da denize giren çocuk boğuldu
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Son dakika haberleri: Tekirdağ'da denize giren çocuk boğuldu

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da denize giren çocuk boğuldu
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde serinlemek için denize giren çocuk boğuldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde serinlemek için denize giren çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Kumbağ Mahallesi'nde ailesiyle denize giren Hüsamettin Aydoğan (16) bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladı.

Aydoğan, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Aydoğan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da denize giren çocuk boğuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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