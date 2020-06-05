Son dakika haberleri... Tekirdağ'da çobanın bulduğu top mermisi imha edildi Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çobanın bulduğu patlamamış top mermisi imha edildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çobanın bulduğu patlamamış top mermisi imha edildi.

Kozyörük Mahallesi Karatepe mevkisinde merada koyunlarını otlatan bir çoban, otların arasında top mermisi görünce mahalle muhtarı Ahmet Ket'e haber verdi.

Ket'in bildirmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, top mermisinin eski ve patlamamış olduğunu belirledi.

Ekiplerin çevrede geniş güvenlik önlemi almasının ardından top mermisi, İl Jandarma Komutanlığından gelen Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı.

Muhtar Ahmet Ket, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 ay önce de aynı mevkide top mermisi bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA