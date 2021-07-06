Son dakika haberleri! Tekirdağ'da "cinsel istismar" suçundan aranan kişi uyuşturucu operasyonunda yakalandı
Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelinin "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan arandığı öğrenildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelinin "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan arandığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Ekipler, şüpheli Ö.Ç'nin üzerinde yaptığı aramada 146 küçük pakette bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 530 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan arandığını belirlenen Ö.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman