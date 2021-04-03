Tekirdağ'da cami çatısı alev alev yandı

Tekirdağ'da cami çatısı alev alev yandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesinde caminin çatısı alev alev yandı.

Tekirdağ'da cami çatısı alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesinde caminin çatısı alev alev yandı. Olay yerine gelen Orman İşletmesine bağlı itfaiye erleri, yangın daha fazla büyümeden söndürme çalışması başlattı.

Yangın Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ Mahallesinde bulunan Kumbağ Camisinin çatısında meydana geldi. Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangında cami çatısının alevlere kapıldığını fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye yakın olan Orman İşletme Şefliğine bağlı itfaiye arazözleri cami çatısında çıkan yangına müdahale etti. Alev alev yanan caminin çatısı vatandaşlar arasında da korkuya neden olurken, itfaiye erlerinin başarılı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, caminin çatısının bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma işlemleri başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ