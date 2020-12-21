Son dakika! - Tekirdağ'da kumar baskını: 25 kişiye ceza yağdı
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Son dakika! - Tekirdağ'da kumar baskını: 25 kişiye ceza yağdı

21.12.2020 21:56 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:44

Son dakika haberi... - Tekirdağ'da kumar baskını: 25 kişiye ceza yağdı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde boş binaya baskın yapan polis ekipleri, masalarda oturanları kumar oynarken yakaladı.

- Tekirdağ'da kumar baskını: 25 kişiye ceza yağdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde boş binaya baskın yapan polis ekipleri, masalarda oturanları kumar oynarken yakaladı. Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 25 kişiye toplam 78 bin 750 lira para cezası kesildi.

Malkara 155'e gelen bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yapılan baskında, Camiatik Mahallesi'nde boş binanın ikinci katında içerideki masalarda kumar oynayanlar ve sigara içenler olduğu tespit edildi.

Yakalananlardan 5'i 65 yaş üstü, 25 kişiye korona virüs kurallarını hiçe saymaktan toplam 78 bin 750 lira para cezası kesildi. Yapılan baskın anında ise bazı şahısların istiflerini bile bozmadan oyun oynamaya devam etmeleri dikkat çekti.

Son dakika! - Tekirdağ'da kumar baskını: 25 kişiye ceza yağdı
Son dakika! - Tekirdağ'da kumar baskını: 25 kişiye ceza yağdı
Son dakika! - Tekirdağ'da kumar baskını: 25 kişiye ceza yağdı
Son dakika! - Tekirdağ'da kumar baskını: 25 kişiye ceza yağdı
Son dakika! - Tekirdağ'da kumar baskını: 25 kişiye ceza yağdı
Son dakika! - Tekirdağ'da kumar baskını: 25 kişiye ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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