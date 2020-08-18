Son dakika haberleri... Tekirdağ'da bir otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma tarafından bir otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma tarafından bir otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Çerkezköy Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Takibe alınan şüpheli otomobil, ilçe girişinde durduruldu. Otomobilde gizlenen bölmede bir kilogram bonzai bulundu. Sürücü N.İ. ile araçtaki A.U. gözaltına alındı. Kaynak: AA