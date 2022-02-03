Son dakika haberleri! Tekirdağ'da bir iş yerine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da bir iş yerine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da bir iş yerine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tekirdağ'da bir telefoncuya giren silahlı saldırgan, etrafa ateş açtı.

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da bir telefoncuya giren silahlı saldırgan, etrafa ateş açtı. Saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahipleri ile alacak verecek davası nedeniyle anlaşmazlık yaşayan F.K., gece saatlerinde iş yerini kurşunladı. F.K.'nın silahından çıkan kurşunlarla yaralanan E.S., 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu F.K. adlı şahıs gözaltına aldı. F.K.'nın saldırıda kullandığı silaha da el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title