Son dakika haberleri! Tekirdağ'da bir iş yerine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da bir telefoncuya giren silahlı saldırgan, etrafa ateş açtı. Saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahipleri ile alacak verecek davası nedeniyle anlaşmazlık yaşayan F.K., gece saatlerinde iş yerini kurşunladı. F.K.'nın silahından çıkan kurşunlarla yaralanan E.S., 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu F.K. adlı şahıs gözaltına aldı. F.K.'nın saldırıda kullandığı silaha da el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa