Son dakika haberleri | Tekirdağ'da bıçaklı kavga : 1 ölü
Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.
13.08.2020 15:13 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:01
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.
Kahya Mahallesinde bir düğünde, Suat Ç. ve Samet G. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet G., cebinden çıkardığı bıçakla Suat Ç'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.
Ambulansla Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırılan Çalışır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri Samet G'yi gözaltına aldı.
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Kaynak: AA